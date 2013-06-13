Європарламент стурбований надмірним використанням сили поліцією в Туреччині

Брюссель. 13 червня. УНІАН. Європейський парламент глибоко стурбований непропорційним та надмірним використанням сили турецькою поліцією для розгону мирних демонстрацій в Стамбулі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції, схваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

Резолюцію підтримали більшість депутатів, голосування проводилося шляхом підняття рук.

У документі депутати висловили переконання в тому, що прем'єр-міністр країни Реджеп Тайїп Ердоган має зайняти об'єднуючу позицію, а всі винні у поліцейській жорстокості — приведені до відповідальності.

Європарламент закликав до негайного звільнення усіх затриманих протестувальників та виплаті компенсацій усім постраждалим.

При цьому, депутати висловили жаль щодо небажання турецького уряду здійснити кроки до примирення, вибачення та розуміння реакції частини турецького населення.

У документі зазначається, що учасники акцій протесту відчули відсутність достатнього представництва меншин і були незадоволеними чинним станом речей в країні.

При цьому, депутати наголосили, що в плюралістичній демократії більшість несе відповідальність за включення опозиції та громадянського суспільства у процес схвалення рішень.

Європарламент також висловив стурбованість погіршення свободи ЗМІ, в тому числі актами цензури та зростанням самоцензури в турецьких медіа.

У зв'язку з цим депутати наголосили на важливості незалежної преси для демократичного суспільства.