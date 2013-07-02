Президент Європейської Ради стурбований новинами про шпигунство в офісах ЄС

Брюссель. 2 липня. УНІАН. Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой стурбований новинами про шпигунство в офісах ЄС.

Про це йдеться у заяві його прес-секретаря, текст якої передано УНІАН.

“Президент Європейської Ради дуже стурбований повідомленнями в ЗМІ з обвинуваченнями в стеженні США за приміщеннями ЄС за кордоном та в Брюсселі. Європейський Союз, в тому числі через свою службу зовнішніх дій вивчає обвинувачення в контакті з владою США”, - написано у заяві.

Речник Президента Європейської Ради зазначив, що ЄС попросив повного та термінового пояснення ситуації від США.

“Президент Європейської Ради взяв до уваги зауваження Президента США Барака Обами та його зобов’язання забезпечити надання всієї інформації, яку союзники США хочуть”, - написано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, про те, що приміщення європейських інституцій перебувають під стеженням з боку США повідомив німецький журнал Der Spiegel.

Видання зазначало, що стеження, зокрема, розповсюджувалося на телефонні лінії та Інтернет.

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та Президент Європарламенту Мартін Шульц вже висловили свою стурбованість з приводу цієї інформації.

Європейська комісія також заявила, що очікує на роз’яснення від США.