Грібаускайте обговорила з Януковичем, що треба зробити для підписання угоди з ЄС

Брюссель. 9 липня. УНІАН. Президент Литви Далія Грібаускайте обговорила з Президентом України Віктором Януковичем, що має бути зроблено для підписання угоди про асоціацію з ЄС.

Про це Президент Литви, яка головує зараз в ЄС, написала на своїй сторінці у Twitter’i.

“Поговорили з Президентом Януковичем. Обговорили, яка домашня робота має бути зроблена для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС на Вільнюському саміті (саміт “Східного партнерства”, який відбудеться 28-29 листопада у Вільнюсі – УНІАН)”, - написала Д.Грібаускайте.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Вільнюсі Д.Грібаускайте на прес-конференції з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелом Баррозу нагадала, що для підписання угоди України має вирішити проблему вибіркового правосуддя та справи колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, здійснення юридичної реформи та реформи виборчого законодавства.

Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою угоди про асоціацію — у 2008 році.

Наприкінці 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки по Україні, в яких зазначила, що готова підписати угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада цього року за умови прогресу України в питаннях зміни виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.