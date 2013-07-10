В штаб-квартирі НАТО відкрили фотовиставку українського журналіста (фото)

Брюссель. 10 липня. УНІАН. В штаб-квартирі НАТО відкрили фотовиставку українського журналіста, кореспондента парламентської газети “Голос України” Олександра Клименка.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, урочиста церемонія відкриття відбулася сьогодні. В ній взяли участь військовий представник України при НАТО генерал-майор Анатолій Петренко та представник військового керівництва Північно-Атлантичного Альянсу генерал-майор Збройних сил Португалії Хосе Мануель да Сільва.

“Ці фото символічно свідчать про відданість України співпраці з НАТО”, - сказав представник Альянсу.

“Ці фотознімки розповідають, насамперед, про історію практичного військового співробітництва між Україною і НАТО”, - зазначив під час церемонії відкриття автор знмків О.Клименко.

Фотовиставка триватиме до 12 липня.

На фото: Хосе Мануел да Сільва (ліворуч), Анатолій Петренко (в центрі), Олександр Клименко (праворуч).