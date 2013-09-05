Асоціація ЄС з Україною сприятиме посиленню стабільності в Європі

Київ. 5 вересня. УНІАН. Литва розраховує, що підписання в листопаді у Вільнюсі Договору про асоціацію між Україною і ЄС і парафування договорів з Грузією і Молдовою сприятиме зміцненню безпеки в Європі.

Про це заявила сьогодні Президент Литви Даля Грибаускайте, виступаючи на міжпарламентській конференції з єдиної зовнішньої політики і політики безпеки і оборони, передає РІА «Новости».

Вона підкреслила, що для ЄС життєво необхідно забезпечити якомога більше безпеки і стабільності біля своїх кордонів.

”Я упевнена, що підписання Договору про асоціацію між ЄС і Україною, парафування договорів з Грузією і Молдовою на зустрічі глав держав у листопаді цього року, яка відбудеться у Вільнюсі, не лише заохотить тісніші торговельні та економічні зв`язки, а й сприятиме створенню безпечнішого, стабільнішого і процвітаючого європейського континенту”, - сказала Грибаускайте.

Серед інших сучасних викликів Президент Литви назвала інформаційну, енергетичну, гуманітарну і релігійну безпеку, а також охорону навколишнього середовища. ”Якщо ми хочемо миру, стабільності і процвітання, ми не можемо ігнорувати жоден з них. Ми повинні бути готові вирішувати кризи, викликані і використанням хімічної зброї, і нестачею води, і кібернетичними атаками. Це важливо всередині ЄС, це актуально під час ведення діалогу з сусідами”, - сказала глава Литви.