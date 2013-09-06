”Нашу України” виключили зі складу ”народників” за порушення принципів

14:31, 06 вересня 2013
Новини ЄС
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Немиря розповів про причини рішення Європейської народної партії

Брюссель. 6 вересня. УНІАН. Політична Асамблея Європейської народної партії (ЄНП), схвалюючи рішення про позбавлення партії “Наша Україна”, дійшла висновку, що її діяльність не відповідає задекларованим принципам.
Про це розповів українським журналістам в Брюсселі заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря по завершенню засідання Асамблеї.
“Членами ЄНП є ті партії, які підтримують європейські цінності, цінності ЄНП, як політичної сім'ї, які співпрацюють, підтримують один одного, а не виступають проти. І виглядає так, що та репутація партії, яка скалалася в “Нашої України” за останній час вона призвела до того, що колеги з Політичної Асмамблеї дійшли висновку, що ця діяльність вже не відповідає принципам, які були задекларовані партією, коли вона вступала до Європейської народної партії”, - сказав він.
Г.Немиря зазначив, що рішення щодо членства чи надання статусу спостерігача схвалюються Асамблеєю на підставі висновків Робочої групи з питань членства, яка наприкінці травня здійснила візит в Україну, в ході якого вивчала політичну ситуацію в країні, спілкувалася з представниками партій, що належать до родини “народників”, а також з представниками громадянського суспільства.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Політична Асамблея ЄНП схвалила рішення про позбавлення статусу спостерігача партії “Наша Україна”.
Іншим рішенням статус спостерігача було надано партії “УДАР”.

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