Немиря в ЄНП нагадав про неможливість асоціації без виконання критеріїв

Брюссель. 6 вересня. УНІАН. Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря під час виступу на засіданні Політичної Асамблеї Європейської народної партії (ЄНП) наголосив, що підписання угоди про асоціацію з Україною неможливе без виконання критеріїв.

Про це він сам розповів українським журналістам по завершенню засідання Асамблеї.

“Особливо з огляду на те, що вчора була проголосувана спеціальна екстраординарна резолюція щодо “Східного партнерства” (про стурбованість тиском Росії на країни “Східного партнерства” - УНІАН), я знову звернув увагу, що для того, щоб була підписана угода про асоціацію, треба виконати критерії. І є в цій резолюції пряме звернення до Президента Януковича з тим, щоб ці критерії були виконані”, - сказав заступник голови “Батьківщини”.

Він зазанчив, що Верховна Рада України почала робити свою частину роботи, схвалюючи необхідні закони, однак наголосив, що не все залежить від парламенту.

“Є одна з найважливіших частин, зокрема, критерії, які стосуються припиненния політично вмотивованого правосуддя, виконання якого на нашу думку, на думку колег з ЄНП, лежить на Президенті”, - сказав Г.Немиря.

Він також підкреслив, що той факт, що в резолюції Політичної Асамблеї ЄНП висловлюється підтримка європейським прагненням України має покласти край спекуляціям про те, що європейські правоцентристи нібито не підтримують європейське майбутнє Києва.