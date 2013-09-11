Фюле: Тиск Росії на країни ”Східного партнерства” неприпустимий

Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле наголосив на неприпустимості тиску з боку Росії на країни “Східного партнерства”.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою заявою комісар виступив сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі під час обговорення останнього розвитку подій в країнах “Східного партнерства”.

“Будь-які загрози з боку Росії, пов’язані з можливим підписанням угод з Європейським Союзом є неприйнятним. Це стосуватиметься всіх форм тиску, в тому числі: можливого зловживання цінами на енергоносії; створенням штучних торгівельних бар’єрів, таких як заборона на імпорт, що дуже сумнівно відповідає стандартам Світової організації торгівлі (СОТ) та ускладненням митних процедур; військовою співпрацею чи безпековими гарантіями; та інструменталізацією заморожених конфліктів”, - наголосив С.Фюле.

Комісар зазначив, що такі дії є чітким порушенням Гельсінських принципів, закріплених в заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі, що відбулася в 1975 році у Гельсінкі.

Крім того, С.Фюле наголосив на готовності ЄС підтримувати країни, що перебуватимуть від тиском.

“Європейський Союз підтримуватиме та стоятиме за тих, хто відчуватиме невиправданий тиск”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Європарламенті відбудеться обговорення тиску Росії на країни “Східного партнерства”, а завтра депутати планують проголосувати за резолюцію.

Згідно зі спільним проектом резолюції, депутати планують назвати неприпустимим тиск Росії на країни “Східного партнерства” та закликати Єврокомісію та Європейську службу зовнішніх дій до підтримки країн “Східного партнерства”.