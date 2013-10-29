У МЗС заявляють, що звірка перекладів проекту Угоди про асоціацію триватиме аж до моменту підписання

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що схвалення проекту Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом урядом України та Європейською Комісією не перешкоджає внесенню правок у документ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що англійський та український тексти Угоди про асоціацію між Україною та ЄС мають розбіжності.

“Схвалення проекту угоди урядом України та Європейською Комісією не перешкоджає внесенню лінгвістичних та технічних правок до її тексту, адже внесення уточнень до проектів міжнародних угод, які готуються багатьма мовами, як правило, триває аж до моменту підписання, і це є звичайною договірно-правовою практикою”, - сказав Перебийніс.

За його словами, на сьогодні Україна і ЄС завершають процес підготовки автентичних текстів проекту Угоди про асоціацію всіма 24-ма мовами, в тому числі українською, до підписання.

Міністр зазначив, що метою розміщення тексту Угоди на урядовому порталі в серпні цього року було започаткування громадського обговорення цього документу. “Це нормальний процес, коли звірка текстів угод відбувається майже до самого підписання угоди, і ми не бачимо в цьому жодної сенсації”, - додав Перебийніс.

*** 26 жовтня ц. р. ZN.UA написало, що англійський та український тексти Угоди про асоціацію між Україною та ЄС мають суттєві розбіжності, хоча згідно зі ст.485 угоди вони мають бути автентичними.

«На відміну від художнього перекладу, в перекладі юридичному та технічному використання синонімічного ряду не є бажаним», - зазначив віце-президент Інституту європейської інтеграції, співавтор і головний редактор українського перекладу установчих договорів ЄС Геннадій Друзенко. За його словами, навпаки, одному іноземному терміну в ідеалі має відповідати один український, щоб уникнути термінологічної плутанини.

Експерт зазначає, що в тексті документа часто зустрічаються терміни, якими "легковажно жонглюють" у контексті одних і тих самих статей Угоди.

"Якщо український уряд не зміг адекватно перекласти менше 1000 сторінок угоди про асоціацію, виникають цілком обгрунтовані сумніви, чи здатна українська влада належним чином імплементувати десятки тисяч сторінок правових актів ЄС, як це, власне, передбачає сама Угода", - зазначив Друзенко.