Інтенсивний діалог з ЄС щодо Угоди про асоціацію буде обов’язково продовжено – лист Кожари закордонним українцям

Інтенсивний діалог з Євросоюзом на тему підготовки до укладення Угоди про асоціацію буде обов’язково продовжено 2014 року, йдеться у привітанні до закордонних українців міністра закордонних справ України Леоніда Кожари.

Як повідомляє мedia-portal VIDIA, Кожара нагадав про «величезну роботу з підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС».

«Минає рік, сповнений викликів, драматичних подій та надзвичайно складних завдань. Разом з тим, вважаю: у нас є всі підстави вступати у 2014 рік з оптимізмом», – зауважав Кожара.

«Ми провели величезну роботу з підготовки до укладення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Інтенсивний діалог з ЄС на цю тему буде обов’язково продовжено наступного року», – запевнив міністр.

Він нагадав, що Україна «результативно завершила головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі», а також відзначив «нову динаміку відносин з Росією та країнами СНД».

«Вірю в притаманні українському народові мудрість і зваженість, які дозволять нам остаточно подолати ускладнення у нашому внутрішньополітичному житті», – додав Кожара.