Експерти: Україна не повністю виконала зобов'язання у деяких сферах, як того вимагае Угода про асоціацію з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, моніторинг виконання українською владою Угоди про асоціацію за період з 2014 року - і до закінчення I-го півріччя 2016 року включно представила виконавчий директор ГО «Український центр європейської політики» Любов Акуленко.

Експерт наголосила, що центр проаналізував прогрес України в адаптації європейського законодавства за зазначений період.

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"Коли ми почали аналізувати ті сфери, за якими вже підходять терміни реалізації зараз, в середині 2016 року, а це чотири сфери - енергетика, екологія (довкілля), транспорт і громадське здоров'я, - то ми дійшли висновку, що Україна у цих сферах виконує зобов'язання у неповній мірі. Не можемо наразі сказати, що Україна виконала якісь зобов'язання", - заявила Акуленко.

За її словами, причин невиконання зобов'язань багато, але відповідь одна: "Ви бачили як працює парламент, і наразі парламент - це наше слабке місце... в адаптації законодавства, яке нам дуже сильно заважає".

Акуленко звернула увагу, що Угода про асоціацію передбачає для України зобов'язання імплементувати близько 350 європейських актів (директиви, регламенти, рішення) до 2025 року.

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При цьому, як зазначили експерти «Українського центру європейської політики», за період з 2014 року - і до закінчення I-го півріччя 2016 року включно Україна мала адаптувати 15 актів ЄС у сфері енергетики, транспорту, довкілля та громадського здоров'я.

Також Україна мала ухвалити окремий програмний документ - всеоохоплюючу стратегію імплементації законодавства у сфері санітарних і фітосанітарних заходів.

У сфері енергетики необхідно було адаптувати 8 зобов'язань, у сфері транспорту та громадського здоров'я - по 3 зобов'язання, і у сфері довкілля - 1 зобов'язання.

Експерти констатують, що Україна за усіма переліченими сферами в повній мірі зобов'язання не виконала, а необхідні строки для виконання добігли свого кінця. Більшість зобов'язань виконано частково або відповідні законопроекти все ще перебувають на розгляді у парламенті.

Зокрема, вони підкреслили, що Україна за звітний період почала виконувати зобов'язання у всіх цих сферах, проте з різною швидкістю, результативністю та специфікою.