Нацкомісія хоче здешевити мобільні дзвінки до України з-за кордону

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), має намір з 1 січня 2017 року встановити обмеження щодо ставки взаємоз'єднання (інтерконекту) між мережами операторів за міжнародним трафіком на рівні 10 центів/хвилину. Відповідне рішення регулятор прийняв у ході сьогоднішнього засідання, повідомив голова НКРЗІ Олександр Животовський на своїй сторінці в мережі Facebook.

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«Гуртовий тариф для громадянина ЄС при дзвінках нам — 20 центів, а для громадянина України при дзвінках до Європи — 2 центи. Ось яка країна дорога у нас, правда? Тому ми вирішили встановити обмеження щодо ставки термінації міжнародного трафіку на рівні 10 центів», - пише він.

Животовський зазначив, що частка доходів великих українських операторів від міжнародного трафіку становить близько 20% у загальній структурі доходів, тому вони не підтримують це рішення. Однак за даними голови регулятора, у разі прийняття обмеження щодо ставки інтерконекту за міжнародним трафіком в Україну телефонуватимуть частіше. Крім того, оператори зможуть пропонувати своїм абонентам більш вигідні умови роумінгу. Також Животовський прогнозує зменшення випадків несанкціонованого втручання в мережі операторів.

«В Україну має бути дзвонити дешево. Це позначиться і на вартості ведення бізнесу, інвестиційній привабливості, і просто нашій близькості у спілкуванні із зарубіжними партнерами... Я вірю, що зниження ставок витіснить сірий трафік назад у мережі операторів і нам дзвонитимуть більше», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується президентові України, підзвітна Верховній Раді. НКРЗІ складається з голови та п'яти членів комісії, які призначаються на посади президентом.