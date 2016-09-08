Україна має намір розвивати прикордонну інфраструктуру на кордоні з країнами ЄС – Омелян

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив сьогодні в Одесі під час зустрічі з заступником міністра інфраструктури і будівництва Польщі Єжи Шмітом.

«Ми б хотіли спільно з польською, румунською та словацькою сторонами звернутися до Єврокомісії з ініціативою про спільний розвиток прикордонної інфраструктури на кордоні між Україною і ЄС», - сказав Омелян.

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Він зазначив, що протягом останнього часу спостерігається дуже багато черг, у першу чергу автомобільних, на пунктах пропуску з Польщею.

«Це свідчення не поганої роботи митників і прикордонників, а свідчення того, що у нас недостатньо розвинута інфраструктура», - акцентував міністр.

Сторони обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва, зокрема, в залізничній та авіаційній галузях.

Як повідомляв УНІАН, Мінінфраструктури розпочало набір експертів у створений з допомогою ЄС технічний офіс реформ в галузі.