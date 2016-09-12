Українка за два роки створила бізнес на пошитті вишиванок з мільйонними оборотами (відео)

Про це йдеться в сюжеті програми "Роби бізнес".

Журналісти наголошують, що Україна за місяць експортує за кордон близько 2000 вишиванок, і розповіли про такий вид бізнесу на прикладі компанії "Вареник фешн", директором якої є Оксана Лєбєдева, за плечима якої - посада керівника мережі салонів краси, а також ресторанів, яка після Революції Гідності вирішила зайнятися пошиттям національного одягу.

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Як ідеться у сюжеті, цьому бізнесу уже два роки, і він уже встиг підкорити світ. Лише минулого сезону близько 500 вишиванок роз'їхалися різними країнами. Середня ціна сукні - близько 8 тисяч гривень.