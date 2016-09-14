Іноземні інвестори очікують зростання свого бізнесу в Україні – опитування

Представники великих підприємств України, що входять до Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), очікують зростання свого бізнесу наступного року.

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Про це йдеться в опитуванні 117 ключових інвесторів, проведеному ЄБА.

Згідно з результатами опитування, 74% респондентів підтвердили, що очікують позитивної динаміки зростання бізнесу, при цьому 34% опитаних керівників прогнозують зростання доходів у гривні на 10-20%, 22% прогнозують зростання прибутку на 20-30%, 12% - зростання прибутку до 10%.

Більшість опитаних (32%) вважають, що прибутковість їх компаній у доларовому еквіваленті наступного року зросте на 10%.

При цьому іноземні інвестори називають основними бар'єрами для ведення бізнесу в Україні корупцію, відсутність проведення судової реформи, податкової та митної реформи.

Як повідомляв УНІАН, індекс інвестиційної привабливості України, який складає Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), що представляє інтереси понад 800 українських та іноземних підприємств, які працюють в Україні, в першому півріччі поточного року зріс до 2,88 балів з 5 можливих з 2,57 балів станом на кінець 2015 року.