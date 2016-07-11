Єврокомісар Ган назвав головну перешкоду для виходу інвесторів на український ринок

Корупція може стати головною перешкодою для інвесторів, які приймають рішення про входження на український ринок, сказав в ході прес-конференції в Києві єврокомісар Йоганнес Ган.

"Український ринок потенційно дуже цікавий світу. Минулого року в Києві пройшла велика інвестиційна конференція, участь в якій взяли понад 500 делегатів з 50 країн. Це говорить про те, що ринок цікавий. Проте корупція була та залишається проблемою. І вона може виявитися вирішальним фактором при прийнятті рішень. Я знаю, що зараз розпочато багато розслідувань, але чи доведені вони до суду?" - сказав Хан.

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У зв'язку з цим він нагадав, що Євросоюз розглядає можливість реалізації в Україні великий антикорупційної ініціативи, на яку буде виділено необхідне фінансування обсягом близько 50 мільйонів євро.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України очікує зростання прямих іноземних інвестицій 2017 року до не менш 4,5 мільярда доларів. Раніше Мінекономрозвитку прогнозувало обсяг інвестицій за підсумками 2016 року на рівні 5 мільярдів доларів, проте цей прогноз може бути переглянутий у бік зниження. За підсумками 5 місяців поточного року обсяг інвестицій склав 1,8 мільярда доларів.