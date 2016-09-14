Віце-президент Єврокомісії відвідає Київ

У четвер, 15 вересня, Валдіс Домбровскіс, Віце-президент Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу, який також займається питаннями фінансової стабільності, фінансових послуг та ринків капіталу, почне свій триденний візит до України, повідомляє Європейська Комісія в Україні на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожЄК виставила умови для виділення другого траншу допомоги

"Віце-президент зустрінеться з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, Віце-прем'єр-міністром Іванною Климпуш-Цинцадзе, Міністром фінансів Олександром Данилюком та Головою Національного Банку України Валерією Гонтаревою. 16-го вересня Віце-президент Єврокомісії відвідає конференцію Ялтинської європейської стратегії (YES) та виголосить промову "Україна: тест для Заходу". У суботу він зустрінеться з групою молодих українських лідерів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час свого перебування у Києві Віце-президент Європейської Комісії планує обговорити питання економічної та фінансової співпраці між ЄС та Україною, макрофінансової допомоги Україні, фіскальної політики та управління державними фінансами, а також реформування Державної фіскальної служби України.