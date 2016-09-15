Український експорт до ЄС продовжує зростати

Експорт українських товарів до Євросоюзу в січні-липні 2016 року зріс на 6,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 6,5 мільярда доларів.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.

Разом з тим, експорт послуг у ЄС за 7 місяців цього року знизився на 1,7%, склавши 1,4 мільярда доларів.

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При цьому ЄС займає перше місце серед ринків збуту української продукції з часткою у 36,2% (2015 року - 32,8%), а частка Росії зменшилася до 9,2% (2015 року - 12%).

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-липні 2016 року склав 947,4 мільйона доларів проти 485,4 мільйона доларів профіциту за аналогічний період минулого року.

Експорт товарів з України в січні-липні 2016 року до січня-липня 2015 року знизився на 10,5% – до 19,545 мільярда доларів, імпорт – на 4%, до 20,493 мільярда доларів.