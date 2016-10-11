Німеччина відкрила торговельну палату в Україні

Німеччина відкрила Німецьку торговельну палату в Україні, яка представлятиме інтереси бізнесу й допомагатиме залучати інвестиції.

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Про це заявив державний секретар Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Маттіас Махніг на бізнес-форумі в Києві.

«Через торговельну палату ми представляємо інтереси німецької економіки. Я закликаю вас використовувати торговельну палату, відкриту в Україні. Вона має необхідні знання, вона має контакти, вона має партнерів, з якими можна співпрацювати як в Україні, так і в решті світу. Ця мережа (торговельних палат - УНІАН) є дуже важливою для налагодження контактів і пошуку інвесторів, які працюватимуть тут протягом наступних років», - сказав він.

За словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлії Ковалів, присутньої на бізнес-форумі, відкриття палати створить базу для активного розвитку двосторонніх відносин.

«Сьогодні створення торговельно-промислової палати (Німеччини - УНІАН) дає можливість зробити великий поштовх для наших двосторонніх відносин. На сьогодні інвестиції в Україну дуже актуальні», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна 23 жовтня минулого року провела інвестиційний форум в Берліні. На німецькому форумі було підписано відразу кілька документів, зокрема, про створення німецько-української промислово-торговельної палати.