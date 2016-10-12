Гройсман назвав дату створення офісу супроводу інвестицій

Офіс супроводу інвестицій, який покликаний стати точкою входження для інвесторів і майданчиком вирішення їх проблем, буде остаточно створений на наступному засіданні уряду, орієнтовно 19 жовтня. Про це голова уряду сказав під час міжнародного форуму в Запоріжжі.

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«На наступному засіданні уряду буде створено Офіс супроводу інвестицій. Ця структура у співпраці з парламентом і урядом робитиме все, щоб інвестиції були успішними», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, вперше Гройсман висловив ідею створення Офісу залучення, супроводу і просування інвестицій у травні поточного року. Пізніше він не раз підкреслював, що Офіс має стати точкою входження інвесторів в Україну, але при цьому бути додатковим інструментом до іншого інвестиційного органу - Національної інвестиційної ради, створеної за пропозицією президента України Петра Порошенка наприкінці серпня поточного року.

Голова інвестради Борис Ложкін зазначав, що Україна в разі реалізації реформ може вже в 2017 році залучити близько 3-5 млрд дол. інвестицій.

За даними Державної служби статистики, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року становив 44,791 млрд дол., що на 2,282 млрд дол., або на 5,4%, більше за показник на початок року на рівні 42,509 млрд дол.