Україна може в наступному році залучити $3-5 мільярдів інвестицій - Ложкін

Україна в разі реалізації реформ може вже 2017 року залучити близько 3-5 мільярдів доларів інвестицій, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook голова Національного інвестиційного ради Борис Ложкін.

"Я розраховую, що вже наступного року Національному инвестсовету вдасться реалізувати кілька серйозних інституційних ініціатив, а також залучити 3-5 мільярдів доларів. Потенціал і можливості для гарного старту у нас є, - написав Він. - Успішне майбутнє України будується на фундаменті сильної, конкурентоспроможної економіки. Інтенсивне зростання економіки неможливий без серйозного припливу зовнішніх інвестицій".

Ложкін підкреслив, що залучений капітал дозволить забезпечити необхідне збільшення ВВП на рівні 6,5-9% на рік.

"Але є проблема. Україна зараз не може запропонувати готові інвестиційні проекти, які можна було б вкласти, наприклад, 5-10 мільярдів доларів", - зазначив Він.

Він також підкреслив, що важливо не тільки знаходити інвесторів, але і створювати "екосистему, яка здатна продукувати великі інвестиційні проекти".

"І тут потрібно змінювати ставлення до інвесторів по всій вертикалі влади. Держава має стати клієнтоорієнтованим – не тільки інформувати інвесторів про те, куди можна вкладати гроші, але і пропонувати проекти та рішення. І, зрозуміло, супроводжувати їх реалізацію", - написав Він.

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Раніше Ложкін зазначав, що для забезпечення щорічного зростання ВВП України на 6,5-9% протягом 2017-2036 років необхідно залучення додатково 120-200 мільярдів доларів іноземних інвестицій до 2036 року.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 29 серпня прийняв відставку голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна та призначив його своїм радником і головою Національного інвестиційного ради як ключового органу залучення та супроводу інвестицій, а також формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні.

За даними Державної служби статистики, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року склав 44,791 мільярда доларів, що на 2,282 мільярда доларів, або на 5,4%, більше показника на початок року на рівні 42,509 мільярда доларів.