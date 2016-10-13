Президент схвалив участь України в програмі Євратом

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про ратифікацію угоди між урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову й технологічну співпрацю та асоційовану участь України в програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014–2018)".

Як повідомила прес-служба президента, набуття чинності угодою забезпечить інтеграцію України до європейської наукової спільноти та посилить міжнародне науково-технічне співробітництво в галузі ядерної енергетики.

«Асоційована участь України в програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014–2018) зробить можливим залучення українських науково-дослідних установ та організацій, університетів, вітчизняних вчених до провідних європейських дослідницьких та тренувальних програм», – йдеться в повідомленні.