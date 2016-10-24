Швейцарська точність та українська якість: журналісти розповіли про першу марку вітчизняних наручних годинників (відео)
14:09, 24 жовтня 2016Євробізнес
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Ділові, патріотичні, футбольні, оздоблені діамантами та навіть президентські. "Клейноди" - перша марка наручних годинників, виготовлених в Україні.
Олексій Золотарьов, власник бренду "Клейнод" розповів, що восени 2002 року київський годинниковий завод виготовив першу партію годинників близько 100 штук.
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До подій 2014 року обсяги виробництва складали близько 3 тис. годинників на рік. Сьогоднішні цифри - значно менші: близько 1 тис. годинників.
Середня ціна годинника "Клейнод" - близько 3,5 тис. грн. Водночас швейцарський коштує у середньому 5 тис. євро.
"Ще два роки тому у моді були лише дорогі, закордонні бренди, а зараз - патріотизм й українські годинники", - підсумували у сюжеті.
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