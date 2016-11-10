ЄІБ надасть Україні 200 мільйонів євро кредиту на оновлення транспорту в 20 містах

Один із основних кредиторів муніципальних проектів приватного сектору економіки України - Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить Міністерству інфраструктури України 200 млн євро кредиту, кошти якого підуть на оновлення та модернізацію міського пасажирського транспорту в 20 містах країни.

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У Представництві Європейського Союзу в Україні повідомили, що цей проект сприятиме впровадженню Національної програми міського громадського транспорту, якою займається уряд України. Зокрема, проект передбачає купівлю або модернізацію діючого рухомого складу: тролейбусів, трамваїв та автобусів; відновлення та будівництво інфраструктурних об'єктів громадського транспорту, зокрема трамвайних колій, смуг для руху автобусів, транспортних станцій, депо.

Проект реалізовуватиметься в 20 містах і складається з численних інвестиційних схем обсягом від 1 млн євро до 50 млн євро. Кінцевими бенефіціарами проекту будуть транспортні комунальні підприємства або міста.

У Представництві ЄС зазначили, що інвестиційні витрати на схеми, які підтримуються в рамках цього кредиту, можуть досягати 400 млн євро, тоді як частка співфінансування ЄІБ із цієї суми досягатиме 50%. Цей проект також співфінансуватиме Європейський банк реконструкції та розвитку.

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«Кращий рівень обслуговування клієнтів і раціональне функціонування громадського транспорту в середніх і великих містах України підвищить рівень життя громадян, покращить стан навколишнього середовища, сприятиме заощадженню енергоресурсів, що приведе до збільшення обсягів виробництва», - зазначається в повідомленні.

Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, 11 листопада міністр інфраструктури Володимир Омелян та віце-президент Європейського інвестиційного банку Вазіл Гудак підпишуть відповідну фінансову угоду в рамках проекту «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України».

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Кабінет міністрів України уповноважив міністра інфраструктури Омеляна підписати угоду з Європейським інвестиційним банком про виділення Україні кредиту, кошти якого підуть на оновлення та модернізацію міського пасажирського транспорту.

4 жовтня рада директорів Європейського інвестиційного банку прийняла рішення відкрити нашій країні кредитну лінію обсягом 200 млн євро для реалізації проектів розвитку транспорту в 20 українських містах. Кошти виділяються під гарантії Євросоюзу.

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк створено у 1957 році й на сьогоднішній день його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується з внесків країн-учасниць.

ЄІБ фінансує проекти в Україні на підставі мандату Ради ЄС і Європарламенту для країн Східного партнерства. Мандат дає можливість банку кредитувати проекти, які становлять значний інтерес для ЄС та його східних сусідів у таких галузях, як розвиток приватного сектору, соціальної та економічної інфраструктури, зміна клімату.