'Інтернет-блекаут': як Путін намагається повністю відрізати росіян від світу, – NYT

Путін хоче створити ізольований онлайн-світ, який він міг би контролювати.

Нові відключення та блокування інтернету в Росії посилили побоювання, що російський лідер Володимир Путін може відрізати росіян від світу та повністю встановити контроль Кремля над інтернетом у країні. Як пише New York Times, останніми тижнями росіяни зіткнулися одразу з двома проблемами. Влада відключає мобільний інтернет, а також блокує дедалі більшу кількість іноземних додатків, якими користуються мільйони росіян.

Уряд РФ при відключенні інтернету посилається на міркування безпеки, називаючи це запобіжними заходами проти атак українських безпілотників, які використовують російські мобільні мережі для нанесення ударів. Але експерти кажуть, що Кремль також проводить цілеспрямовані відключення, як репетицію на випадок заворушень, подібних до масових демонстрацій, що прокотилися Іраном цього року. Крім того, після блокування Facebook, Instagram, WhatsApp і YouTube, Путін тепер намагається обмежити роботу Telegram, додатка, яким щомісяця користуються понад 100 мільйонів росіян для спілкування та читання новин, зокрема із заборонених у Росії закордонних видань.

Інтернет-колапс

Відключення та блокування спричинили хаос, оскільки цифрові сервіси, що забезпечують повсякденне життя, то з’являлися, то зникали, змушуючи людей шукати обхідні шляхи.

Коли в деяких районах Москви відключився мобільний інтернет, люди почали розраховуватися готівкою. Оскільки додатки для замовлення таксі стали марними, деякі ловили попутки. Продажі рацій, аналогових телефонних ліній, паперових карт і старих MP3-плеєрів різко зросли в інтернеті. Навіть у залах Кремля чиновники повернулися до використання стаціонарних телефонів.

На тлі всіх цих збоїв з'явилися ознаки суспільного невдоволення: у деяких містах робилися спроби провести протести через відключення інтернету та обмеження швидкості роботи додатків, хоча влада їх блокувала.

Зникаюча свобода

Протягом десятиліть росіяни користувалися значною мірою вільним і децентралізованим інтернетом. Однак після масових протестів, що прокотилися Москвою у 2011 та 2012 роках, Кремль почав розглядати вільний російський інтернет як серйозну загрозу:

"Путін поставив собі за мету побудувати "суверенний інтернет" – ізольований онлайн-світ, який він міг би контролювати".

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Кремль почав обмежувати свободу російського інтернету набагато сміливішими та деструктивнішими діями. Москва швидко повністю заборонила Twitter, Instagram і Facebook, а потім переключила свою увагу на придушення YouTube, а також WhatsApp. Використання VPN різко зросло.

Однак Telegram поки що залишався відносно відкритим простором. Кремль використовував додаток для поширення пропагандистських повідомлень про війну, а солдати використовували додаток для зв’язку зі своїми сім’ями та збору коштів для своїх підрозділів. Водночас росіяни могли читати нефільтровані новини та коментарі навіть найзапекліших критиків уряду.

"Ворожа форма спілкування"

Альона Епіфанова, аналітик з питань Росії в Німецькій раді з міжнародних відносин, заявила, що, хоча Росія й не змогла повторити підхід Китаю з "Великою китайською стіною", яка з самого початку закрила китайський інтернет, вона швидко рухається до іранської моделі. Цей підхід включає в себе "білі списки" схвалених сайтів, цілеспрямовані відключення та внутрішню інтранет-мережу під контролем уряду, сказала вона.

Оскільки мільйони росіян знаходять способи обійти обмеження, Кремль у кінцевому підсумку може вдатися до нетехнічних методів, щоб не пускати росіян на іноземні платформи:

"Російська влада, наприклад, може офіційно оголосити Telegram "терористичною або екстремістською організацією", як це було зроблено з Meta. Будь-хто, хто веде канал або платить за рекламу в додатку, ризикує бути притягнутим до відповідальності. Влада також могла б активізувати зусилля щодо обмеження використання VPN або більш агресивно застосовувати новий закон, що забороняє пошук або доступ до "екстремістського" контенту".

Обмеження інтернету в РФ

Стало відомо, що жителі Росії масово шукають у Google, як виїхати з країни, оскільки масові відключення інтернету та економічна криза негативно впливають на їхнє повсякденне життя.

А тепер, за даними Reuters, уряд РФ готує радикальне посилення обмежень на VPN-сервіси, які дозволяли обходити цензуру.

