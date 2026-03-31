Світ 'полює' на українські перехоплювачі, але самі лиш дрони не є панацеєю, - BI

Країни Європи та Близького Сходу намагаються наздогнати Україну в галузі технологій протидії дронам. Однак самих лиш перехоплювачів буде недостатньо для протидії загрозі.

Про це із посиланням на співрозмовників пише видання Business Insider. Зазначається, що війна на Близькому Сході викрила проблеми в системах протиповітряної оборони США та союзників. Україна має рішення для протидії іранським дронам-камікадзе, оскільки боролася з ними протягом багатьох років. Інші держави це визнають та звертаються по технології та експертизу.

Однак такий підхід є хибним, зазначає автор. Він наводить слова Володимира Зеленського про те, що деякі країни купили українські перехоплювачі, а потім повернулися з проханням про допомогу, оскільки не мали ширшої системи підтримки.

"Хороша система протиповітряної оборони є багаторівневою, що означає наявність декількох типів засобів захисту, поєднаних для захисту від різних типів загроз. Ці системи мають працювати разом, а військові повинні знати, як використовувати кожну з них окремо та в комплексі. Це вимагає планування та підготовки", – йдеться в матеріалі.

Україна поєднує роботу перехоплювачів з даними від радарів та акустичними датчиками, які спеціально розробили для виявлення ворожих БПЛА.

Генеральний директор Української ради оборонної промисловості Ігор Федірко розповів Business Insider, що компанії отримують нові запити від різних країн. Він зазначив, що був здивований, коли йому довелося пояснювати представникам країн Перської затоки що придбання самих лише перехоплювачів буде замало.

Так, потрібно врахувати, як вони використовуватимуть технологію, яку хочуть придбати, як інтегрують її в існуючу систему оборони та чи зможуть вони правильно визначати цілі. Федірко зазначив, що дрон-перехоплювач є лише інструментом і не гарантує стовідсоткового успіху.

Інші представники цієї галузі висловлюють подібну думку. Гендиректор латвійської компанії Origin Robotics Агріс Кіпурс теж сказав, що попит на дрони-перехоплювачі зростає. Багато субʼєктів поспішають забезпечити себе технологіями, але не мають чітких планів щодо їх інтеграції та подальшого застосування.

Ще рік тому латвійська фірма намагалася пояснити важливість дронів-перехоплювачів, але тоді її ніхто не чув. Зараз ситуація кардинально інша.

"На даний момент, я думаю, більшість країн усвідомили, що це надзвичайно важливий потенціал, який має бути. Гадаю, на даний момент усі починають усвідомлювати, що існує величезний пробіл. У їхніх можливостях протиповітряної оборони є величезна прогалина", – каже Кіпрус.

Зараз попит на такі засоби перевищує виробництво. Та навіть якщо країна зможе отримати технологію дронів, не факт, що вона одразу стане ефективною – особливо, якщо не створено необхідних систем та військових структур.

У Міноборони України розповіли про дрон "Швідун", створений спеціально для ураження ударних безпілотників типу Shahed-136, "Герань", "Гербера", розвідувальних Zala, Supercam та "Скат". Цей БПЛА є одним із найбільш ефективних перехоплювачів "Шахедів".

Крім того, Україна розробляє "розумні" рої дронів-перехоплювачів для полювання на ворога. Це дозволить пілоту керувати одразу кількома безпілотниками одночасно або навчити безпілотники "комунікувати" між собою у повітрі.

