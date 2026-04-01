Китай отримав 200 тисяч тонн руди з одного з найбільших родовищ Африки

Китай успішно прийняв першу повноцінну партію залізної руди обсягом 200 тисяч тонн з гвінейського родовища "Сіманду", повідомляє Business Insider з посиланням на RFI.

Судно RTM Cartier пришвартувалося в порту Далянь, ознаменувавши запуск найбільшого гірничодобувного проєкту в історії африканського континенту.

За наявними даними, постачання включало високоякісну руду від SimFer – спільного підприємства уряду Гвінеї, Rio Tinto та китайських партнерів.

"Амбітний проєкт з видобутку залізної руди "Сіманду" в Гвінеї, вартість якого оцінюється у 23 мільярди доларів, є найбільшим гірничодобувним підприємством в історії Африки", – йдеться у повідомленні.

Проєкт називають "економічною можливістю покоління". Як пише Bloomberg, його реалізація супроводжувалася десятиліттями політичних потрясінь, затяжних судових баталій та гострих суперечок щодо прав власності.

Вперше родовище дослідили ще у 1950-х роках за часів французького колоніального правління, проте його справжній масштаб став зрозумілим лише у 1990-х. Тоді геологи компанії Rio Tinto офіційно підтвердили наявність величезних запасів високоякісної залізної руди.

Зараз отримана руда вже проходить переробку на спеціалізованому комплексі в Даляні.

Для Пекіна доступ до родовища не є випадковістю. Як зазначається у матеріалі, китайські компанії відіграли центральну роль у фінансуванні інфраструктури – залізниць та портів. Це дозволяє КНР зменшити залежність від таких постачальників, як Австралія та Бразилія.

Раніше УНІАН писав про відкриття одного з найбагатших у світі родовищ золота, яке може суттєво змінити глобальний ринок дорогоцінних металів. За попередніми даними, на глибині до 2 км уже підтверджено близько 300 тонн золота, а загальні запаси можуть перевищити 1000 тонн. Вартість знахідки оцінюють приблизно у 83 млрд доларів, а концентрація металу в руді значно вища за середньосвітову.

