США ігнорували початок ери дронів, тепер їхні секретні об’єкти під прицілом, - The Atlantic

Невідомі дрони фіксували біля надважливих обʼєктів на території США.

Протягом останніх двох років Україна ефективно використовувала на війні невеликі, недорогі, але водночас складні та смертоносні засоби війни – дрони. Тим часом Сполучені Штати Америки приділяли цьому мало уваги, і аналітики вже кажуть, що у Вашингтоні недостатньо готові до нової ери війни.

Про це йдеться в матеріалі The Atlantic. Автор згадав про нещодавню появу дронів над американською базою Барксдейл в Луїзіані, де зберігається ядерна зброя. Кілька дронів перебували над обʼєктом протягом чотирьох годин – повідомлялося, що ці засоби були стійкими до радіоелектронного придушення.

Не виключено, що оператори дронів мали список цілей, які повинні були проінспектувати. Ще один варіантом автор називає відправку безпілотників для перевірки оборонних систем США.

"Особливу тривогу викликає той факт, що на базі Барксдейл дислокуються 2-й та 307-й бомбардувальні крила, кожне з яких має у своєму складі десятки бомбардувальників B-52H, здатних нести ядерну зброю. Ці літаки входять до складу ядерної тріади США, що складається з бомбардувальників, наземних балістичних ракет та підводних човнів, озброєних балістичними ракетами. На базі Барксдейл розташоване Командування глобального удару, яке керує компонентами ядерної тріади, що належать до ВПС", – йдеться в матеріалі.

Хоча офіційно Сполучені Штати не розголошують, де саме зберігається ядерна зброя, але Барксдейл видається ймовірним місцем її розташування, каже автор.

Розмір дронів над Барксдейлом свідчить про те, що вони запускалися з території США іноземними субʼєктами. Зазвичай такі безпілотники можуть перебувати на відстані 20-50 кілометрів від операторів, зауважує видання.

Чим інцидент нагадує війну в Україні

Автор стверджує, що перебування невідомих дронів над американською базою схожий з операцією "Павутина", яку в червні минулого року проводила Україна на території РФ. Тоді було знищено або пошкоджено близько 20 російських літаків – зокрема тих, що несуть ядерну зброю.

І події в Барксдейлі свідчать про те, що ядерні бомбардувальники США настільки ж вразливі, як і російські.

Хто стоїть за появою дронів над важливими обʼєктами у США

У матеріалі сказано, що невідомі дрони помічали і над Фортом Макнейр у районі Вашингтона, округ Колумбія. Там проживають деякі високопоставлені американські чиновники, серед яких держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет.

Винуватцем може бути як Іран, усунення лідерів якого є пріоритетом США, так і Росія, вважає автор. Останніми місяцями Москва досліджувала простір країн НАТО, використовуючи дешеві безпілотники.

Китай також має можливості та імовірну мотивацію для здійснення польотів дронів над Барксдейлом. Пекін безперечно зацікавлений у продовженні війни в Ірані, оскільки вона скорочує запаси американської високоточної зброї великої дальності. Це може бути на руку Китаю в разі вторгнення на Тайвань. До того ж, китайські повітряні кулі неодноразово проводили розвідувальні польоти над територією США.

Як протидіяти загрозі дронів

Автор нагадав, що Україна першою зробила війну дронів центральним елементом своєї оборонної стратегії, що спонукало Росію застосувати власні безпілотники. Київ і Москва по суті вступили в гонку, аби протидіяти ворожим БПЛА, водночас покращуючи власні розробки.

"Мабуть, найважливішим досягненням у боротьбі з дронами стали недорогі й численні нові дрони-перехоплювачі України, які добре проявили себе проти іранських дронів-камікадзе Shahed", – мовиться в матеріалі.

Зараз Сполучені Штати стикаються з тими ж проблемами, що й Росія. Це теж велика країна, яка має великий повітряний простір і велику кількість цілей, які треба захищати. Глобальна система протидії дронів потребуватиме часу і грошей. До того ж, з огляду на темпи розвитку цієї сфери, система може застаріти ще до того, як буде готовою.

Штати могли б захистити свої обʼєкти, розмістивши їх в укріплених ангарах. Але це дорого. До того ж, ангари можна пробити ракетами.

"Вашингтону потрібно переглянути використання укріплених укриттів для своїх бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю, хоч вони й коштують дорого. Як мінімум, він повинен наслідувати приклад України і розміщувати свої життєво важливі військові об’єкти під іншими видами захисних укриттів або навіть сітками. І він повинен набагато швидше закуповувати та розгортати дрони-перехоплювачі – знову ж таки, так само, як це так успішно зробила Україна проти "Шахедів", – пояснює автор.

Зрештою, він дійшов висновку, що Сполучені Штати все ще не готові до радикально нової форми ведення бойових дій. І дрони над Барксдейлом дають уявлення про те, наскільки високою може виявитися ціна.

Світ зацікавлений в українських технологіях

Виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко розповідає, що українські дрони зацікавили чимало країн-партнерів на тлі війни на Близькому Сході. Мова як про повітряні БПЛА, так і морські системи. За його словами, експортний потенціал українського оборонного сектору у 2026 році може становити "кілька мільярдів доларів".

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомляв про угоди в оборонній сфері з кількома країнами Перської затоки. Запити щодо такої співпраці надійшли від ще двох країн регіону. Мова про Бахрейн та Оман.

Вас також можуть зацікавити новини: