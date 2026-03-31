Україна втрачає час на підготовку до зими через заблокований кредит від ЄС, - Зеленський

Підготовка до наступного опалювального сезону мала розпочатися в березні.

Україна вже мала розпочати підготовку до наступної зими, але втратила час через блокування кредиту від Європейського Союзу у розмірі 90 млрд євро. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Це елементарне питання, ми повинні підготуватися до наступної зими. І оскільки все ще блокується цей пакет… ми повинні були почати це в березні, але ми дещо втратили час", – сказав він під час виступу, уривок з якого публікує Новини.LIVE.

Глава держави наголосив, що блокування кредиту "однією особою", ймовірно маючи на увазі угорського прем'єра Орбана, робиться для того, щоб задовольнити інтереси РФ, а також ставить під загрозу безпеку Європи.

"Це (блокування кредиту, – ред.) відбувається через те, що одна особа в Європі постала проти цілої Європи просто для того, щоб задовольнити Москву. І всі це бачать сьогодні. Є докази того, що це лише оборудки з Москвою", – резюмував Володимир Зеленський.

Ситуація в енергетиці – інші заяви президента

Володимир Зеленський сказав, що Україна не отримувала сигналів від РФ щодо можливого енергетичного перемирʼя.

Він також відреагував на інформацію про те, що західні партнери закликали Україну зменшити кількість ударів по російській нафтовій інфраструктурі на тлі глобальної кризи. За його словами, це не є чимось новим.

"Але хто нам такі сигнали передає – не буду казати, просто не можу. Якщо вони (росіяни, – УНІАН) будуть згодні припинити удари по енергетиці – ми будемо відповідати дзеркально", – зазначив Зеленський.

