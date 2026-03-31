Українські дрони 'вимкнули' один з найбільших НПЗ Росії щонайменше на місяць, - Reuters

Темпи відновлення підприємства будуть залежати від того, наскільки швидко знову запрацюють ключові російські порти на Балтиці.

Російський нафтопереробний завод у місті Кіріші Ленінградської області, який минулого тижня результативно атакували українські дрони, може частково відновити роботу через місяць. Протягом місяця очікується відновлення роботи трьох із чотирьох основних установок підприємства.

Джерела Reuters у нафтопереробній галузі РФ додають, що часткове відновлення роботи одного з найбільших російських НПЗ дозволить підприємству виробляти моторне паливо. Водночас видання зазначає, що темпи відновлення роботи підприємства будуть залежати від того, як швидко ключові російські нафтоекспортні порти на Балтиці – Усть-Луга та Приморськ – зможуть відновити відвантаження нафти після атак українських дронів.

Reuters нагадує, що 31 березня безпілотники вп'яте за 10 днів завдали удару по російському порту Усть-Луга на Балтійському морі. Внаслідок атаки було вражено нафтоналивний термінал, що, ймовірно, посилить труднощі Росії з експортом нафти.

Відео дня

Нафтопереробний завод у місті Кіріші у 2024 році виробив 2 млн тонн бензину, 7,1 млн тонн дизельного палива, 6,1 млн тонн мазуту та 600 000 тонн бітуму.

Атаки на російську енергоінфраструктуру

У ніч на 31 березня безпілотники всьоме поспіль атакували Ленінградську область Росії. Губернатор регіону Олександр Дрозденко підтвердив атаку, заявивши, що станом на 6:00 над областю було збито 38 безпілотників. Також він підтвердив додаткові ураження в порту Усть-Луга.

Українські "пташки" неодноразово протягом березня відвідували і інший ключовий російський порт на Балтиці – Приморськ. Після "бавовни" порт частково відновив експорт нафти, але повторна атака дронів знову зупинила відвантаження російської нафти.

Не забувають Сили оборони і про російські НПЗ. Зокрема, 21 березня дрони завітали на Саратовський НПЗ. В результаті удару пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

