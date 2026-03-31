У Росії пригрозили країнам ЄС, якщо ті нададуть повітряний простір українським дронам

Пєсков назвав удари по території Росії "терористичною діяльністю".

Прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва "вживе відповідних заходів", якщо країни Європейського Союзу нададуть свій повітряний простір для атак українських дронів на Росію. Його слова цитують російські ЗМІ.

За словами Пєскова, російські військові відстежують ситуацію і "готові зробити необхідні висновки".

"Безумовно, ми вважаємо, що, якщо відбувається надання повітряного простору для здійснення ворожої терористичної діяльності проти РФ, то це зобов'яже нас зробити відповідні висновки і вжити відповідних заходів", - запевнив прессекретар голови РФ.

В Естонії впав дрон, який мав атакувати Усть-Лугу

Раніше ERR повідомляло, що в ніч на 31 березня повітряний простір Естонії порушили кілька безпілотних літальних апаратів. За словами керівника відділу стратегічних комунікацій Сил оборони Естонії, полковника Уку Арольда, дрони могли збитися з курсу через роботу російських засобів РЕБ.

Фрагменти одного дрона були знайдені в сільській громаді неподалік від Тарту. Естонські сили оборони зафіксували перебування кількох апаратів у своєму повітряному просторі за допомогою радарів та виведених у повітря винищувачів НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: