Лідери Європи різко відреагували на злиті розмови Сійярто і Лаврова

Президент Чехії закликав уряд переглянути відносини з угорськими колегами.

Після зливу телефонних розмов між міністром закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з його російським колегою Сергієм Лавровим, європейські лідери виступили з різкими заявами.

Як пише видання The Guardian, у цій розмові очільники МЗС Угорщини і Росії говорили про вплив на санкційні списки ЄС на користь Москви.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи злиту в ЗМІ розмову, був надзвичайно різким.

"Те, що ми почули, і те, що ми вже підозрювали, є лише підтвердженням глибоко тривожної політичної залежності уряду Віктора Орбана та його міністра закордонних справ, пана Сійярто, безпосередньо від влади в Москві. Давно, якщо взагалі коли-небудь, я не чув чогось настільки пригнічуючого", – сказав польський чиновник.

За його словами, оприлюднені записи показали політичну залежність уряду Будапешта від Москви. Крім того, вони "викрили, наскільки насправді неприйнятними та дивними є ці відносини".

"Міністр закордонних справ європейської країни – члена Європейського Союзу – звітує російському міністру закордонних справ про виконання завдання і просить про терпіння, бо знає, що йому ще належить виконати кілька завдань? Важко уявити щось більш огидне", – наголосив Туск.

Він додав, що поляки люблять угорський народ, і дружба між країнами триває століттями.

"Трагедія полягає в тому, що уряд Віктора Орбана – а точніше, сам Орбан і міністр Сійярто – фактично вже давно вийшли з Європейського Союзу", – констатував він.

Реакція Ірландії

Премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін каже, що ця розмова є "дуже зловісним розвитком подій".

"Це підтверджує те, що багато хто підозрював: угорський уряд вже досить тривалий час виконує волю Росії в рамках Європейського Союзу. Покірний тон розмови був тривожним, і це справді дуже серйозна ситуація, коли в Європейському Союзі спостерігається така поведінка, що дуже багато говорить про відносини між угорським урядом та урядом Росії. … Це неприйнятно", – наголосив Мартін.

Коментар президента Чехії

Президент Чехії Петр Павел закликав уряд своєї країни "переоцінити" свої відносини з Угорщиною на тлі "неприйнятних" переговорів між Будапештом і Москвою.

"Я вважаю абсолютно неприйнятним, щоб держава-член ЄС і НАТО таким чином обходила правила та ділилася конфіденційною, якщо не секретною, інформацією з нашим супротивником. З огляду на це нам, безперечно, слід переглянути наші відносини з Угорщиною, зокрема щодо того, якою інформацією ми ділимося з нею, а якою – ні, адже, звісно, просто неправильно, коли член НАТО таким чином підриває нашу безпеку", – пояснив Павел свою точку зору.

За його словами, необхідно скоротити всі звʼязки з главою МЗС Угорщини.

"Він абсолютно не заслуговує на довіру, і Віктор Орбан, безперечно, також про це знав. Я вважаю, що такі речі просто не можна залишати без уваги", – додав Петр Павел.

Примітно, що міністр закордонних справ Чехії Петр Мацинка відкинув заклики президента країни. Він стверджує, що коментарі Павела є "нерелевантними", з огляду на те, що зовнішня політика залишається прерогативою уряду.

Угорщина і Росія

У ЗМІ злили записи розмов між російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та главою МЗС Угорщини Петером Сійярто. Стверджується, що останній лобіював зняття санкцій з сестри російського олігарха. Крім того, Сійярто зливав Москві деталі конфіденційних переговорів між європейськими дипломатами.

Раніше в медіа писали про те, що угорський дипломат дзвонив Лаврову у перервах під час засідань Ради ЄС. Сам Сійярто підтведив факт таких контактів. При цьому незадовго до цього раніше угорський уряд називав звинувачення у зливі росіянам конфіденційної інформації фейковими новинами.

Вас також можуть зацікавити новини: