'Літакопад' триває: росіяни скаржаться на втрату другого борту за день

Звʼязок з літаком зник над тимчасово окупованим Кримом.

У вівторок, 31 березня, Росія втратила військово-транспортний літак Ан-26.

Про це інформують провоєнні пабліки ворога. Повідомляється, що він перевозив особовий склад країни-агресорки. Попередньо, на борту перебувало 30 осіб.

Своєю чергою, пропагандистський ресурс "РИА-Новости" із посиланням на заяву Міноборони РФ повідомляє про те, що літак виконував плановий переліт над тимчасово окупованим Кримом, коли з ним зник звʼязок.

Доля екіпажу ворожого Ан-26 залишається невідомою.

У російському Міноборони зауважили, що "ударного впливу" на літак не було. До ймовірного місця інциденту відправили пошуково-рятувальні групи.

Росія втратила Су-34

Раніше стало відомо про те, що російські війська втратили винищувач-бомбардувальник Су-34.

Провоєнні пабліки країни-агресорки припускали, що борт міг розбитися під час відбиття атаки дронів. Імовірно, пілот загинув, тоді як штурману вдалося вціліти.

Натомість українські ЗМІ допустили, що росіяни могли втратити винищувач-бомбардувальник під час бойового вильоту. Противник використовує Су-34 в якості носія керованих авіабомб.

Зазначимо, що Генеральний штаб Збройних сил України про збиття ворожого винищувача не інформував.

Вас також можуть зацікавити новини: