'Повітряні дуелі': РФ придумала нову тактику полювання на українські дрони, – The Telegraph

Російські дрони, озброєні металевими прутами, пробивають українські БПЛА.

Росія придумала нову тактику полювання на українські безпілотники. Російські дрони, озброєні металевими прутами, ведуть повітряні "поєдинки" проти українських безпілотників у небі, пише The Telegraph.

Як зазначає видання, деякі українські дрони використовують крила з полістиролу або пінопласту для зниження виробничих витрат і спрощення виробництва, тому їх досить легко пробити. І подібні методи грубої сили стають дедалі поширенішими на полі бою: дрони-перехоплювачі використовують не тільки металеві стрижні, а й тризубцеподібні інструменти для пробивання ворожих дронів.

"З російського боку протягом останнього року все частіше стали використовуватися безпілотники-перехоплювачі, оснащені стрижнями, призначеними для фізичного ураження українських недорогих дронів", – каже український журналіст і експерт з автономних систем Давид Кириченко.

За його словами, це значна зміна тактики порівняно з попередніми методами, коли російські оператори просто намагалися зіткнутися з цілями та вивести їх із рівноваги.

Як пояснив професор Джастін Бронк, старший науковий співробітник з військово-повітряних сил і технологій у Королівському інституті об'єднаних служб, головна перевага такої тактики тарана полягає в можливості відновлення та повторного використання безпілотника-перехоплювача після успішного влучання.

Однак будь-які такі теоретичні переваги нівелюються практичними обмеженнями такого незграбного методу, зазначає The Telegraph.

"На практиці більшість таких влучень, ймовірно, також призведуть до пошкодження безпілотника-перехоплювача. Пряме влучення, подібне до цього, також складніше надійно здійснити, ніж детонацію поблизу цілі з вибуховою боєголовкою", – каже Бронк.

У свою чергу Семюел Бендетт, аналітик із Центру військово-морського аналізу, також висловив сумніви щодо ефективності цієї тактики: "Використання металевих стрижнів для проколювання дрона може обернутися катастрофою для обох БПЛА".

Раніше ЗМІ писали, що Росія та Іран дедалі частіше використовують криптовалюту для закупівлі недорогих дронів та компонентів. Дешеві дрони широко доступні на глобальних платформах електронної комерції. Через це владі тих чи інших країн буває важко відстежити, хто саме стоїть за покупками та які наміри мають покупці щодо використання цих пристроїв.

Тим часом в Україні створюють спеціальні рої перехоплюючих дронів, які дозволять одному пілотові керувати відразу декількома безпілотниками одночасно або навчать їх "спілкуватися" між собою в повітрі.

Вас також можуть зацікавити новини: