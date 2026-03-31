Графіки відключень на середу: чи будуть вимикати світло у перший день квітня

Ситуація в енергосистемі може змінитися, зауважили енергетики.

У середу, 1 квітня, в усіх регіонах України з 12:00 до 17:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє "Укренерго".

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", – йдеться в повідомленні.

При цьому для побутових споживачів відключень світла у перший день квітня не заплановано.

Відео дня

Енергетики підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. В "Укренерго" закликали стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Відключення світла в Україні – головні новини

Попри покращення погодних умов і зменшення сезонного навантаження на енергосистему, енергетичний терор Росії не припиняється. Ворог продовжує бити по критичній інфраструктурі України.

30 березня в Міненерго повідомили, що РФ вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру в окремих регіонах України. Внаслідок бойових дій та обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тоді тимчасово залишилися без світла.

28 березня у зв’язку зі знеструмленням об’єктів "Київводоканалу" було відсутнє водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському, Святошинському та Шевченківському районах Києва.

Російська агресія провокує збої в енергосистемі не лише в Україні, а й в сусідніх країнах. Так, через атаку Російської Федерації на Україну Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів після відключення ЛЕП "Ісакча-Вулканешти".

