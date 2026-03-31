Тимчасовий захист після 2027 року для українців: в ЄС обговорюють зміни

Спецпредставниця ЄС Ілва Йогансон вважає, що, можливо, тимчасовий захист можна було б продовжити, але з іншим цільовим охопленням.

Європейський Союз може відмовитися від затвердженого в 2025 році плану не продовжувати тимчасовий захист для українців після березня 2027 року, повідомляє Радіо Свобода.

Видання зазначає, що натомість в ЄС почали обговорювати, як його можна реформувати.

Зокрема, розглядається варіант звуження групи осіб, які будуть підпадати під захист залежно від їхнього стосунку до мобілізації, а також регіону України, з якого вони прибули.

Примітно, що в червні 2025 року в Брюсселі оголосили про те, що тимчасовий захист для українців у ЄС уже не продовжуватимуть. Натомість, їм пропонується переходити на національні дозволи на проживання на основі їхньої роботи, навчання тощо.

Це потрібно для того, щоб після березня 2027 року, коли тимчасовий захист завершиться, понад чотири мільйони українців у ЄС не залишилися без документів та не переважили європейську систему прийняття запитів на притулок.

Проте на практиці переходити на національні типи дозволів українцям часто було не так і просто. Причиною є подекуди високі зарплатні пороги чи складніші, порівняно із захистом, бюрократичні процедури.

Окрім цього, як розповідається в публікації, в той час як, наприклад, Чехія та Польща почали розробляти механізми переходу з тимчасового захисту, багато інших держав досі не встановили чітких процедур або рекомендацій щодо подальшого проживання для українців.

Тому в Європі знову повернулися до обговорення, що робити після завершення тимчасового захисту у 2027 році, чи можна його продовжити ще раз і в якій формі. Примітно, що засідання європейських міністрів з цього питання відбулося 5 березня поточного року.

Співрозмовники видання зазначили, що обговорення тільки починається, тому зараз важко сказати, який саме вигляд буде мати остаточне рішення.

За словами чиновника ЄС, під час розмови з міністрами, спецпредставниця ЄС Ілва Йогансон натякала, що, можливо, тимчасовий захист можна було б продовжити, але з іншим цільовим охопленням. Тобто, ця можливість буде доступна для обмежених груп осіб.

"Також обговорюється варіант "залишкового статусу" для найбільш вразливих груп або для тих, хто ще не може перейти на інший правовий статус у країнах-членах", - йдеться в статті.

Чи отримають чоловіки тимчасовий захист?

Згідно зі статистикою Євростату, минулої осені половина українців, які прибули до ЄС і отримали тимчасовий захист, були дорослими чоловіками.

Видання зазначає, що в окремих країнах Європи, зокрема, в Польщі, Чехії та Німеччині лунали політичні заяви щодо необхідності повернення українських чоловіків призовного віку.

Проте спеціальна посланниця ЄС з питань українців Ілва Йогансон в інтерв'ю виданню розповіла, що чоловіки мають такі ж права під тимчасовим захистом, які і решта українців.

Водночас, один зі співрозмовників видання розповів, що тепер низка країн виступає за включення в оновлену версію тимчасово захисту обмеження для чоловіків. Проте оцінку такій пропозиції мають зробити юристи.

Українські біженці в Європі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Фінляндію покинули вже близько половини українців, які прибули туди в перші роки повномасштабної війни. Як повідомляє видання Yle, рівень безробіття у Фінляндії є найвищим у Європі. Окрім цього, майже всі роботодавці вимагають знання фінської мови, що створює додаткові проблеми для іммігрантів. Загалом за весь час війни до Фінляндії прибуло близько 90 000 українців, з яких десь 50 000 все ще перебувають в країні. В Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії поділилися, що решта українських громадян переїхали до інших країн Євросоюзу або повернулися до України.

Також ми писали, що уряд Бельгії вирішив, що з серпня 2025 року діти, які з’явилися на світ після 24 лютого 2022 року, більше не можуть претендувати на звичний статус біженця. В органі міграції пояснили це рішення, що оскільки малюки фізично не перебували в Україні до початку повномасштабного вторгнення, тому формально вони не підпадають під дію специфічного закону про захист. При цьому, для родин, де малюк народився безпосередньо в Бельгії, діє спрощений шлях.

Вас також можуть зацікавити новини: