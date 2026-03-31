Польща планує провести секретні навчання на випадок війни, - ЗМІ

Навчання організовує Міністерство національної оборони Польщі.

У квітні Польща збирається провести стратегічні навчання під кодовою назвою "Край", в рамках яких відпрацьовуватимуться дії держави на випадок війни. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Зазначається, що навчання організовує Міністерство національної оборони Польщі. Керувати ними буде президент Польщі Кароль Навроцький за підтримки уряду та військового командування.

Представники Міністерства національної оборони Польщі розповіли журналістам, що вся інформація, яка стосується процесу підготовки навчань, є секретною. У виданні підкреслили, що це найважливіші навчання, які повинні проводитися раз на чотири роки, але минулого разу вони відбулися лише у 2019 році.

Відео дня

Під час навчань "Край" буде проведено тестування взаємодії між цивільною владою та військовими, а також стратегічну оборонну гру, під час якої імітується прийняття політико-стратегічних рішень, зокрема введення воєнного стану. Також будуть проведені перевірка планів стратегічного планування та механізмів кризового і військового реагування, а також виявлення слабких місць у системах управління, комунікації та процедурах.

У виданні зазначили, що висновки після навчань мають послужити оновленню стратегічних документів, оборонних планів та підвищенню ефективності роботи інститутів.

Польща посилить контроль на кордоні з Україною

Раніше стало відомо, що вздовж польсько-українського кордону хочуть побудувати сучасний електронний бар'єр. У RMF24 зазначили, що проєкт, вартість якого оцінюється приблизно в 450 млн злотих (121 млн доларів), охопить ділянку території Надбужанського прикордонного загону.

Згідно з проєктом, передбачено прокладання підземних кабелів для виявлення сейсмічних коливань, волоконно-оптичних кабелів для передачі даних та силових кабелів. Зовні будуть встановлені стовпи, оснащені камерами денного та тепловізійного бачення, для цілодобового спостереження за територією. Усі дані з системи надходитимуть безпосередньо до центру спостереження у штабі підрозділу, де їх аналізуватимуть прикордонники.

