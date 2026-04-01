Дзеркала в космосі можуть освітлювати Землю вночі: як це працює

Американський стартап обіцяє, що найближчим часом "сонце на замовлення" стане платною послугою.

Ідея принести денне світло в саму північ, ніби запозичена з науково-фантастичної літератури, знову стає актуальною у формі амбітного комерційного проєкту, який вже викликає суперечки в усьому світі.

Американська компанія обіцяє, що в найближчому майбутньому "сонце на замовлення" може стати доступною платною послугою за допомогою величезних дзеркал, розміщених на орбіті, пише Ziare. Однак за цією футуристичною концепцією стоїть набагато давніша історія, яка починається, як не дивно, з візіонера родом із Сібіу.

Від румунського вченого до амбіцій космічної індустрії

Концепція відбиття сонячного світла з космосу на Землю не нова. Згідно з деякими повідомленнями, задокументованими, зокрема, BBC, ідея була сформульована ще в 1923 році вченим із Сібіу Германом Обертом, одним із піонерів сучасної ракетної техніки. У своїй праці "Ракета в міжпланетному просторі" він описав можливість використання гігантських дзеркал, розміщених на орбіті, для спрямування сонячного світла на певні ділянки планети, зокрема для допомоги в рятувальних операціях або запобігання катастроф.

Протягом десятиліть ця ідея відроджувалася і переосмислювалася в різних контекстах, включаючи період Холодної війни, а також в експериментальних проектах, таких як російська програма "Знамя" в 90-х роках. Вона продемонструвала, нехай і в обмеженому масштабі, що пучок світла, відбитого з космосу, може досягати Землі, перетинаючи Європу у вигляді світлової плями, порівнянної за яскравістю з Місяцем. Сьогодні американська компанія намагається перетворити це бачення на бізнес-модель.

"Сонце на замовлення" між обіцянкою та тривогою

Стартап Reflect Orbital хоче запустити на орбіту до 50 000 гігантських дзеркал діаметром від 20 до 50 метрів, які утворять справжній пояс навколо Землі. Їхня роль полягатиме у відбитті сонячного світла в нічний час у точні локації залежно від запитів клієнтів.

Засновник компанії Бен Новак охарактеризував концепцію прямолінійно: "Скоро ви зможете замовити сонячне світло у своє місце розташування простим натисканням кнопки через додаток". Ідея, за його словами, може мати різне застосування: від освітлення рятувальних операцій до підтримки сільського господарства або підвищення ефективності сонячних парків. "Існує також великий інтерес з боку військового середовища", – додав Новак.

План передбачає значні витрати для клієнтів – близько 5 000 доларів на годину за пучок світла, порівнянний за інтенсивністю з повним Місяцем. Компанія вже залучила інвестиції в розмірі близько 25 мільйонів євро і сподівається запустити перший експериментальний супутник вже цього року, якщо отримає необхідні дозволи від американських властей.

З технічної точки зору проект не здається неможливим. Аерокосмічний інженер Онур Челік пояснив: "Якщо у вас є дзеркала, розташовані під правильним кутом між Сонцем і Землею, ви можете відбивати сонячне світло. Концепція досить приваблива". Проте реакції в науковому співтоваристві далекі від захоплених.

Астрономи попередили, що така система може значно погіршити світлове забруднення, заважаючи спостереженням за небом і вивченню Всесвіту. Паралельно з цим екологи звернули увагу на потенційний вплив на екосистеми. "Це може спричинити значні порушення ритму дня і ночі у тварин", – зазначив Каміель Спулстра, дослідник з Нідерландського інституту екології, згідно з публікацією Nos. Він пояснив, що багато видів залежать від темряви для орієнтації та виживання. "Якщо раптово з’явиться додаткове джерело світла, птахи можуть полетіти в неправильному напрямку", – підкреслив він.

Окрім цих побоювань, існують і серйозні питання, пов’язані з економічною життєздатністю проєкту. Дослідження вказують на те, що додаткова віддача від нічного освітлення сонячних панелей може бути скромною, тоді як альтернативи, такі як зберігання енергії в батареях, вже доступні й ефективніші.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Китаї створили магніт у 700 тисяч разів сильніший за магнітне поле Землі.

Вас також можуть зацікавити новини: