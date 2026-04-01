Атака 'Шахедами' по Луцьку: Росія знищила термінал 'Нової пошти'

Сьогодні, 1 квітня, Росія знищила термінал "Нової пошти" у Луцьку, вдаривши "Шахедами". Про це повідомляє пресслужба компанії у своєму Telegram-каналі.

"Вранці ворог атакував дронами місто: зруйновано термінал "Нової пошти". Всі співробітники перебували в укриттях в момент влучання і не постраждали", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що оцінка наслідків руйнувань триває. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після ліквідації наслідків удару. Зараз на місці працює поліція та ДСНС.

У пресслужбі "Нової пошти" додали, що компанія компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом представники компанії зв’яжуться з клієнтами та повідомлять деталі відшкодування.

31 грудня через масовану дронову атаку Росії по Одеській області у сортувальному терміналі "Нової пошти" були знищені посилки вартістю на понад 2 мільйона гривень.

У грудні через щільні обстріли, наближення фронту та полювання дронів на автівки, компанія закрила останнє відділення у Святогірську в Донецькій області.

В жовтні в компанії попереджали, що посилки могли тимчасово доставляти із затримкою через атаку Росії по українській енергосистемі.

