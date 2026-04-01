Наступ РФ з початку року різко 'забуксував': в ISW розкрили цифри

Протягом перших трьох місяців цього року росіяни просувалися вдвічі повільніше, ніж у минулому році.

Просування російських військ на фронті з початку року різко сповільнилося, і українські сили продовжують перехоплювати ініціативу на різних напрямках. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, аналізуючи "успіхи" росіян на полі бою.

Так, за даними ISW, російські війська захопили 1929,69 квадратних кілометрів території в період з 1 жовтня 2025 року по 31 березня 2026 року, просуваючись у середньому на 10,66 квадратних кілометрів на день. Для порівняння, у період з 1 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року російські війська захопили 2716,57 квадратних кілометрів території, просуваючись у середньому на 14,9 квадратних кілометрів на день.

При цьому за три перші місяці року росіяни просувалися вдвічі повільніше, ніж у попередньому році.

"Російські війська просувалися в середньому на 5,5 квадратних кілометрів на день у перші три місяці 2026 року, порівняно із середнім темпом у 11,06 квадратних кілометрів на день у перші три місяці 2025 року", – зазначають в ISW.

У чому причини повільного наступу росіян

Як зазначають аналітики, українські контратаки та удари середньої дальності, ймовірно, перешкоджають зусиллям Росії з просування.

"Українські війська взимку та навесні 2026 року досягли найзначніших успіхів на полі бою з моменту вторгнення в Курську область РФ у серпні 2024 року та звільнили найбільшу територію на самій Україні з моменту контрнаступу 2023 року. За наявними даними, українські війська звільнили понад 400 квадратних кілометрів на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках у ході двох окремих наступів з кінця січня 2026 року до середини березня", – зазначають аналітики.

При цьому контратаки України на півдні України мали каскадний вплив на інші ділянки фронту, змусивши російські війська обирати між обороною від українських контрнаступів та розподілом живої сили й матеріальних ресурсів для наступальних операцій в інших районах лінії фронту:

"Реалії бойових дій станом на кінець березня 2026 року продовжують показувати, що значні успіхи Росії на полі бою, не кажучи вже про повну перемогу, не є ані неминучими, ані невідворотними. Поточна динаміка бойових дій не передбачає, що Росія швидко захопить землі в Куп'янському напрямку або на півдні України".

Аналітики зазначають, що російські війська продовжують нести втрати особового складу і все більше покладаються на погано навчену та недостатньо оснащену піхоту для досягнення успіхів. Росіяни також перейшли до тактики інфільтрації для досягнення успіхів по всьому фронту в 2025 році, але останнім часом зазнають труднощів із закріпленням на нових позиціях, що частково дозволило Україні провести контрнаступ на півдні України в лютому 2026 року.

Ситуація на фронті – новини

За даними проекту DeepState, російські загарбники просунулися на території Донецької та Запорізької областей. Зазначається, що Сили оборони України провели зачистку поблизу Орестополя та Олексіївки у Дніпропетровській області.

Як зазначає Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, Сили оборони своїми діями не зірвали весняно-літній наступ Росії, але відстрочили його щонайменше на місяць.

