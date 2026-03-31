Росіяни заявляють про втрату винищувача Су-34: де його могли збити

Генштаб України наразі не підтвердив збиття ворожого літака.

Російські окупаційні війська, ймовірно, втратили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34, відповідну інформацію поширив російский блогер Fighterbomber.

Також у російських Z-каналах пишуть, що літак міг розбитися під час відбиття дронових атак України. При цьому пілот, вірогідно, загинув, а штурман вижив.

Військовий портал "Мілітарний" припустив, що літак міг бути втрачений під час бойового вильоту в ролі носія керованих авіабомб.

Точні обставини наразі невідомі, адже Генеральний штаб ЗСУ та Повітряні сили України інформацію не підтверджували.

Втрати російських літаків

Нагадаємо, що в ніч на 25 вересня українські захисники знищили Су-34 на Запорізькому напрямку, який запускав КАБи - у тому числі спрямовуючи їх на місто Запоріжжя.

Експерти розповідали, що захисники могли створити засідку, адже пілот діяв за шаблоном, не зустрічаючи протидії. Окрім того, не виключено, що пілот намагався вразити муляж системи ППО "Петріот" і таким чином його вдалося збити.

