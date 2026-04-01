У родини Медведчука знайшли розкішний маєток на Рубльовці, - ЗМІ

Будинок на понад 2 тисячі квадратів записаний на компанію, пов’язану з донькою політика.

Родина українського політика Віктора Медведчука володіє елітним маєтком на Рубльовці під Москвою. Про це йдеться у розслідуванні Слідство.Інфо.

За даними журналістів, нерухомість оформлена на російську компанію "Алмирида Инвестментс", яка з лютого 2026 року належить АО "Ренессанс". Власницею цієї структури є Оксана Марченко – дружина Медведчука.

Генеральною директоркою компанії є 21-річна Дар’я Марченко, яка раніше отримала російський паспорт і змінила прізвище. Вона також відома як похресниця правителя РФ Володимира Путіна.

Маєток розташований на чотирьох ділянках загальною площею понад 60 соток. Площа самого будинку – 2217 квадратних метрів, що співставно з родинною резиденцією Медведчуків у Пущі-Водиці під Києвом.

За інформацією Слідство.Інфо, родина фактично не проживає в будинку – його здають в оренду. Вартість сягає близько 120 тисяч доларів на місяць.

Усередині – розкішна інфраструктура: кілька спалень із санвузлами, бібліотека, кінозала, СПА-зона, басейн, тренажерний зал, сауни та хамам. Також у будинку є ліфт і прихована система відеоспостереження. На території облаштовано гараж і паркінг на 10 автомобілів.

Журналісти зазначають, що ще у 2025 році цей об’єкт називали найдорожчим для оренди у Московській області.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що компанія друзів кума Путіна Медведчука продала Україні судно.

ДП "Адміністрація морських портів України" уклало контракт з румунською компанією SC Severnav SA на поставку буксира-штовхача для річки Дунай вартістю 5,51 млн євро. Судно виготовлять протягом 16 місяців і поставлять в порт Рені.

Серед співвласників кампанії-продавця рахується громадянин Сербії Драган Станоєвіч, який має тісні зв’язки з колишнім українським політиком Віктором Медведчуком.

