У родини Медведчука знайшли розкішний маєток на Рубльовці, - ЗМІ

Родина українського політика Віктора Медведчука володіє елітним маєтком на Рубльовці під Москвою. Про це йдеться у розслідуванні Слідство.Інфо.
За даними журналістів, нерухомість оформлена на російську компанію "Алмирида Инвестментс", яка з лютого 2026 року належить АО "Ренессанс". Власницею цієї структури є Оксана Марченко – дружина Медведчука.
Генеральною директоркою компанії є 21-річна Дар’я Марченко, яка раніше отримала російський паспорт і змінила прізвище. Вона також відома як похресниця правителя РФ Володимира Путіна.
Маєток розташований на чотирьох ділянках загальною площею понад 60 соток. Площа самого будинку – 2217 квадратних метрів, що співставно з родинною резиденцією Медведчуків у Пущі-Водиці під Києвом.
За інформацією Слідство.Інфо, родина фактично не проживає в будинку – його здають в оренду. Вартість сягає близько 120 тисяч доларів на місяць.
Усередині – розкішна інфраструктура: кілька спалень із санвузлами, бібліотека, кінозала, СПА-зона, басейн, тренажерний зал, сауни та хамам. Також у будинку є ліфт і прихована система відеоспостереження. На території облаштовано гараж і паркінг на 10 автомобілів.
Журналісти зазначають, що ще у 2025 році цей об’єкт називали найдорожчим для оренди у Московській області.
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що компанія друзів кума Путіна Медведчука продала Україні судно.
ДП "Адміністрація морських портів України" уклало контракт з румунською компанією SC Severnav SA на поставку буксира-штовхача для річки Дунай вартістю 5,51 млн євро. Судно виготовлять протягом 16 місяців і поставлять в порт Рені.
Серед співвласників кампанії-продавця рахується громадянин Сербії Драган Станоєвіч, який має тісні зв’язки з колишнім українським політиком Віктором Медведчуком.