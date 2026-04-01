FT: Гегсет намагався інвестувати мільйони в оборонні компанії перед ударом США по Ірану

Журналісти заговорили про можливий конфлікт інтересів, але Пентагон назвав це "наклепом".

Брокер міністра війни США Піта Гегсета намагався здійснити багатомільйонні інвестиції в оборонні компанії за кілька тижнів до початку американо-ізраїльської операції проти Ірану. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

За інформацією видання, у лютому брокер, пов’язаний із Гегсетом, який працює у Morgan Stanley, звернувся до BlackRock. Йшлося про інвестиції в ETF-фонд Defense Industrials Active на мільйони доларів – незадовго до початку військових дій проти Тегерана.

Цей фонд, за даними BlackRock, орієнтований на компанії, які можуть виграти від зростання державних витрат на оборону в умовах глобальної напруги. Серед його ключових активів – такі гіганти, як RTX Corporation, Lockheed Martin, Northrop Grumman, а також Palantir Technologies.

Після публікації матеріалу в Financial Times у Пентагоні різко відреагували. Речник відомства Шон Парнелл заявив, що ці твердження є "повністю хибними та сфабрикованими".

"Ні міністр Гегсет, ні будь-хто з його представників не звертався до BlackRock щодо подібних інвестицій. Це безпідставний наклеп, спрямований на введення громадськості в оману. Ми вимагаємо негайного спростування", – наголосили у Міністерстві оборони США.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що США вдалося змінити владу в Ірані, а також додав, що Тегеран не матиме ядерної зброї.

На питання, скільки ще триватиме військова операція США проти Ірану, Трамп відповів, що "думає, що за 2-3 тижні".

Раніше Трамп зазначив, що Іран дав згоду на більшість із 15 вимог, висунутих США Тегерану для припинення війни. Проте, як зазначає Bloomberg, досі незрозуміло, чи ведуть сторони переговори. Водночас, видання зауважує, що публічно Іран відхилив 15-пунктний перелік умов припинення вогню, який адміністрація Трампа передала через посередників у Пакистані. Окрім цього, Тегеран висунув у відповідь пʼять власних умов, а саме збереження суверенітету над Ормузькою протокою.

Вас також можуть зацікавити новини: