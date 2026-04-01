У Криму розбився російський Ан-26, загинули 29 людей: що відомо

Причиною аварії стала "технічна несправність".

Російський військово-транспортний літак Ан-26 розбився в Криму, в результаті чого загинули 29 осіб, що перебували на борту. Як пишуть російські ЗМІ, посилаючись на дані Міністерства оборони Росії, причиною катастрофи стала технічна несправність.

Інформаційне агентство ТАСС повідомило, що зв'язок з літаком було втрачено близько 18:00 за місцевим часом у вівторок під час планового польоту над Кримом, після чого літак врізався в скелю.

Пізніше пошукова група виявила місце катастрофи. За повідомленням з місця події, загинули шість членів екіпажу та 23 пасажири. Ан-26 може перевозити на борту до 40 пасажирів. Скільки людей перебувало на борту літака, що впав, невідомо, однак згадок про тих, хто вижив, немає.

При цьому в Міноборони РФ заявили, що "зіткнень з літаком не було", маючи на увазі, що ракети або безпілотники не були причетні до катастрофи.

"Попередня причина аварії – технічна несправність. На місці працює військова комісія", – йдеться в повідомленні.

Літак Ан-26 перебуває на озброєнні з кінця 1960-х років.

Раніше стало відомо про те, що російські війська втратили винищувач-бомбардувальник Су-34.

Провійськові пабліки країни-агресора припускали, що літак міг розбитися під час відбиття атаки дронів. Ймовірно, пілот загинув, тоді як штурману вдалося вціліти.

У свою чергу, українські ЗМІ припустили, що росіяни могли втратити винищувач-бомбардувальник під час бойового вильоту. Противник використовує Су-34 як носій керованих авіабомб.

Вас також можуть зацікавити новини: