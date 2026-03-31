Найдорожчий проєкт в історії розваг: фанати підрахували бюджет GTA 6

За прогнозами, GTA 6 може стати першою грою з ціною 100 доларів.

Уже майже немає сумнівів у тому, що Grand Theft Auto 6 стане найдорожчою грою в історії. Точні витрати розробників тримаються в секреті, але користувач Reddit провів невелике розслідування. І навіть за найскромнішими підрахунками, витрати на ГТА 6 можуть становити понад $3 мільярди.

Ентузіаст проаналізував звітність британського підрозділу Rockstar з 2019 року, коли почалася повномасштабна розробка GTA 6, і з'ясував, що тільки на зарплати співробітників за 6 років пішло близько 2,1 млрд доларів. Це значно вище попередніх оцінок у межах $2 мільярдів.

Примітно, що ці розрахунки не враховують витрати інших підрозділів Rockstar і колосальні витрати на майбутню маркетингову кампанію. Якщо дані підтвердяться, GTA 6 може стати найдорожчим проєктом не тільки у світі ігор, але й у всій індустрії розваг. На створення GTA 6 вже пішло більше грошей, ніж на найвищу будівлю світу "Бурдж-Халіфа" ($1,5 млрд), відзначили в мережі.

Відео дня

Для порівняння, бюджети найдорожчих сучасних відеоігор виглядають набагато скромніше. Cyberpunk 2077 обійшовся CD Projekt у $436 мільйонів. На Red Dead Redemption 2, за різними оцінками, витратили від $370 до $540 млн, а Call of Duty: Modern Warfare II коштувала понад $300 млн. Розрив GTA 6 з цими цифрами вимірюється вже не відсотками, а кратним перевищенням.

Щоб виправдати настільки масштабні інвестиції, Rockstar, ймовірно, доведеться шукати нові способи монетизації гри. Багато хто вважає, що таким методом стане підвищення вартості GTA 6 до $100. Хоча ця ідея досі звучить дико навіть при ціні 80 доларів у деяких AAA-релізів, на кшталт Nioh 3.

Наразі реліз GTA 6 заплановано на 19 листопада 2026 року. Гру випустять на PS5 та Xbox Series X|S. Раніше в мережі з'явилася інформація, що Rockstar ще не завершила доопрацювання гри та доопрацьовує як рівні, так і сюжетні квести, тому ще одне перенесення не виключено.

Востаннє Rockstar ділилася офіційними даними про GTA 6 у травні 2025 року, після другого перенесення. Тоді компанія випустила новий трейлер гри, а також розкрила безліч деталей про персонажів і локації гри.

