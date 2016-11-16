ЄБРР заявив про всебічну підтримку зусиль Нацбанку щодо реформування фінсектора

Про це повідомила прес-служба НБУ, посилаючись на заяву керуючого директора ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіса Маліжа під час робочої зустрічі з головою Нацбанку.

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«У жодній країні світу ще не були реалізовані настільки швидкі і одночасно комплексні заходи з очищення банківського сектору, відновлення макрофінансової стабільності та впровадження нової монетарної політики з таргетуванням інфляції. Національному банку це успішно вдається реалізовувати, - зазначив Маліж. - Ми сподіваємося на подальше забезпечення інституційної незалежності центрального банку, що гарантує виконання мандата НБУ і в майбутньому».

Також учасники зустрічі обговорили поточний стан реформування банківського сектору і подальше вдосконалення корпоративного управління в банках, як це передбачено Комплексною програмою розвитку фінансового сектора України до 2020 року.

Як наголошується в повідомленні, представники ЄБРР запевнили голову НБУ у своїй підтримці і схваленні реформ.

Раніше на підтримку голови НБУ виступили посли країн «Великої сімки» та Європейського Союзу, найбільша профільна асоціація України та керівники найбільших банків країни.

Як повідомляв УНІАН, вчора близько 12.00 біля будівлі Верховної Ради відбувався мітинг за участю понад 3 тисяч осіб. Демонстранти протестували проти підвищення тарифів, політики Національного банку, посилення повноважень правоохоронних органів і презумпції правоти поліцейського. Більшу частину мітингувальників становили люди, які називали себе ошуканими вкладниками вітчизняних банків, вони тримали в руках прапори з назвами ліквідованих банківських установ.

Низка центральних вулиць Києва у зв'язку із загрозою здійснення терористичних актів була перекрита для проїзду автотранспорту, частина урядового кварталу огороджена парканом.