Кабмін прийняв рішення по кредиту Європейського інвестбанку на будівництво метро в Дніпрі

Кабінет міністрів погодив проект розпорядження президента України про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком про надання кредиту на будівництво метро в Дніпрі та запропонував продовжити дію цієї угоди до 2020 року. Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду.

На поточний момент кредитна угода з ЄІБ діє до 2018 року.

Представляючи необхідність прийняття даного рішення, заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова зазначила, що воно дозволить повною мірою використовувати кредитні кошти ЄІБ.

Читайте такожУкраїна підписала угоду з ЄІБ про виділення 200 мільйонів євро кредиту на транспорт

"Ми просимо внести зміни до Угоди, які дозволять нам дату використання коштів по кредиту перенести на 2020 рік і фінальну дату завершення робіт теж перенести на 2020 рік", - сказала Маркарова.

Довідка УНІАН. Дніпровський метрополітен будується більше чверті століття. Будівництво було відновлено в лютому 2011 року. Метро має одну лінію протяжністю 7,8 кілометри з 6 станціями. Наприкінці 2014 року президент України Петро Порошенко підписав закон про залучення кредиту на 152 мільйони євро від Європейського інвестиційного банку для будівництва нових станцій. За підрахунками австрійської компанії SGS Austria, вартість проекту завершення будівництва трьох нових станцій загалом становить 368 мільйонів євро.