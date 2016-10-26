ЗВТ між Україною та ЄС діятиме незалежно від рішення Нідерландів з асоціації - радник прем'єра України

Зона вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом буде діяти в повному обсязі як тимчасово функціонує незалежно від рішення Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра Валерій П'ятницький на прес-конференції в Києві.

"Я наведу приклад угоди, яке пов'язано з міжнародною торгівлею - генеральна угода з тарифів і торгівлі ГАТТ. Воно було підписано в 1947 році, з 1948 року почала діяти і діяло в тимчасовому варіанті до 1 січня 1995 року, коли була створена Всесвітня торговельна організація. Уявіть собі, майже півстоліття тимчасового застосування... Тимчасове - не означає якесь недолуге", - сказав він.

За словами П'ятницького, позиція Нідерландів може відобразитися в політичних аспектах взаємодії України і ЄС, які не стосуються безпосередньо Угоди про асоціацію.

"На сьогоднішній день ми можемо говорити про можливі нюанси виконання частин Угоди, які стосуються компетенції окремих країн. Можливо, в якихось політичних аспектах, визначити перспективу членства в ЄС або її відсутність. Але це ті нюанси, які не можуть бути внесені в Угоду про асоціацію", - підкреслив радник прем'єр-міністра.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Проте 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проти проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Явка склала 32,28%.

Зараз Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Разом з тим, 22 вересня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС у частині запровадження поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі.

При цьому голова уряду Нідерландів висловив певний оптимізм, що Угоду про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися в силі та без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та України.