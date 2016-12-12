Українські пральні машини не поступаються європейським (відео)
11:45, 12 грудня 2016Євробізнес
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На європейському ринку вироблені в Україні пральні машини займають гідне місце.
Український завод виробляє 650 пральних машин за добу / Кадр із відео 2+2
Українська компанія вже давно розвинула бренд, під яким випускає побутову техніку.
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На заводі у Каневі виробляють 650 пральних машин за добу, які потрапляють у магазини з позначкою "вироблено в Україні".
Додаткові можливості для експансії української побутової техніки до Європи посилила угода про вільну торгівлю з ЄС.
Окрім цього, завод виробляє продукцію для інших брендів, що також відкриває для компанії велику кількість ринків збуту.
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