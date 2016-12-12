Українські пральні машини не поступаються європейським (відео)

Українська компанія вже давно розвинула бренд, під яким випускає побутову техніку.

Читайте такожУкраїнські "лапті" захоплюють світ (відео)

На заводі у Каневі виробляють 650 пральних машин за добу, які потрапляють у магазини з позначкою "вироблено в Україні".

Додаткові можливості для експансії української побутової техніки до Європи посилила угода про вільну торгівлю з ЄС.

Окрім цього, завод виробляє продукцію для інших брендів, що також відкриває для компанії велику кількість ринків збуту.