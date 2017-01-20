Українська IT-компанія SoftServe придбала польську компанію-розробника Coders Center

Одна з найбільших українських IT-компаній SoftServe оголосила про придбання приватної технологічної компанії Coders Center з головним офісом в Польщі, повідомила прес-служба SoftServe.

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Згідно з повідомленням, операція була завершена 17 січня 2017 року, її фінансові умови не розголошуються.

«Поглинання Coders Center розширює пропозицію сервісів цифрової трансформації та консалтингу SoftServe разом з розширенням можливостей розробки програмного забезпечення», - йдеться в повідомленні.

Компанія Coders Center, заснована в 2014 році, спеціалізується на системах управління контентом корпорацій (ECMS) і платформах електронної комерції.

Coders Center за три роки свого існування створила ряд ефективних користувацьких рішень для більше як двадцяти клієнтів. Зокрема, її клієнтами були компанії Bossard Holding AG, General Electric Healthcare International Personal Finance, Oriflame Sweden, Saint-Gobain і NES Global.

Прес-служба SoftServe зазначила, що після завершення операції поглинання керівники компанії Coders Center займуть лідерські позиції в команді трансформацій SoftServe.

SoftServe - українська IT-компанія, що займається розробкою ПЗ в основному для іноземних замовників, а також наданням консультаційних послуг у цій галузі. Штаб-квартири компанії знаходяться у Львові і Форт-Майерсі (Флорида, США). Кількість співробітників становить близько 4 тис. осіб.

SoftServe була заснована в 1993 році у Львові двома випускниками Львівського політехнічного університету.